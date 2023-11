Professor acusado de apalpar alunas é indiciado

Caso envolveu duas adolescentes de 16 anos em Calçoene

Um professor de 52 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá acusado de importunação sexual. Ele teria apalpado as pernas de algumas alunas durante uma atividade escolar. O caso foi investigado em Calçoene, município a 400 km de Macapá.

As investigações começaram após denúncias das mães das alunas na delegacia de polícia local, no dia 27 de outubro. As vítimas foram duas adolescentes de 16 anos que alegaram ter sido importunadas durante a aula.

O professor teria passado as mãos nas pernas delas durante a apresentação de um trabalho em grupo, informou o delegado Thiago Almeida.

Segundo ele, as alunas ficaram abaladas e, chorando, denunciaram o comportamento do professor na coordenação pedagógica da escola.

“A pedagoga acionou as responsáveis das estudantes, que de imediato, procuraram a delegacia. O acusado negou a prática dos crimes. O inquérito policial foi concluído com o indiciamento do professor”, explicou o delegado.

“Importunação sexual é crime e deve ser sempre combatida. Escola é lugar para ensinar e aprender, não para praticar crimes contra crianças e adolescentes”, acrescentou Almeida.