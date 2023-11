Quadrilha chefiada por detentos extorquia vítimas com sonho da casa própria

Entre os golpistas, 5 são detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá desmontou uma quadrilha composta por 11 golpistas, entre as quais cinco são detentos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (1) após quase um ano de investigações.

O delegado Glemerson Arandes, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que conduziu a apuração, explica que era de dentro do presídio que partiam as ordens para a divisão do dinheiro subtraído das vítimas.

Umas delas trabalhava como pedreiro e tinha como meta construir a casa própria, mas o sonho acabou depois que ele entrou no carro dos criminosos.

Em depoimento, o trabalhador relatou à polícia que foi atraído por um anúncio na Internet, oferecendo um terreno por R$ 15 mil. Tudo parecia estar normal. Foi ao endereço indicado no anúncio e constatou que o terreno ainda estava com a placa de venda. O pedreiro decidiu comprar.

Ele e o falso vendedor entraram em um carro que era dirigido por um comparsa do bandido, com a promessa de fecharem negócio em um cartório. Porém, a vítima foi extorquida no meio do caminho, passou várias horas rodando no carro com a dupla e foi obrigada a transferir tudo que tinha na conta, os R$ 15 mil, para um pix em nome de uma mulher.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, o veículo usado no crime foi apreendido, posteriormente, e toda a quadrilha identificada.

No decorrer das investigações, dois adolescentes que integravam a quadrilha acabaram morrendo em confronto com a PM. Os outros nove foram indiciados pelos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, falsidade ideológica e organização criminosa.

Entre eles, está a mulher que recebeu o dinheiro em conta do pedreiro e depois o dividiu com os outros integrantes do bando. Ela é tia de um dos bandidos presos. A quantia, infelizmente não foi recuperada.

Os cinco que já cumprem pena no Iapen estão presos pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, estelionato, extorsão, corrupção de menores e organização criminosa.