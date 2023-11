Quadrinistas amapaenses contam ‘causos’ inspirados em sonhos

Revista será lançada na tarde deste sábado (25) com oito histórias

Por IAGO FONSECA

Um coletivo de artistas amapaenses está lançando a 1ª edição da revista em quadrinhos “Causos do Meio do Mundo”, durante um evento Geek realizado na tarde deste sábado (25) no Bairro Beirol, zona sul de Macapá. Com o tema ‘Sonhos’, a proposta da revista é retratar oito histórias sob o imaginário dos autores e suas influências artísticas e diferentes estilos narrativos, em fuga dos traços regionais.

“A intenção é fugir um pouco da obrigatoriedade de retratar o regional que muitos artistas sentem, mas o desafio é fazer isso sem negar nossa identidade amazônica e nosso forma de ver o mundo e de contar histórias”, explica João Gaia, um dos autores e membro do coletivo AP Quadrinhos, grupo que financiou com recursos próprios a produção do material.

Com título similar ao nome da revista, a história “Caos no Meio do Mundo”, da artista Sereia Caranguejo, é a única que deixa claro a localização geográfica na capital amapaense. Segundo Sereia, sua participação conta através de poemas os diferentes sonhos que uma pessoa pode ter.

“Quis fazer poemas que viram imagens. Tem o sonho que almejamos e o que o nosso corpo tem, por isso fiz uma brincadeira com o sonho ideal e os naturais quando dormirmos”, revela.

O grupo também planeja lançar a revista periodicamente e já escolheram o tema “Tempo” para a a próxima edição, prevista para abril de 2024.

Além de João Gaia e Sereia Caranguejo, também participam da obra os artistas Ravison Dilam, Rael Nery, IceHito, Adriano Duarte, Nat Muniz, Mancos, Will Cruz e Kaic Matheus.

A revista possui 40 páginas e custa R$ 15. A produção contou com o trabalho de dez artistas com traços de mangá, terror, futurista, poesia e outros.

A obra será lançada ao público durante o evento Sesc Geek, das 16h às 21h, na Rua Jovino Dinoá, no bairro Beirol. Além do lançamento, o evento também terá programação focada na experiência de convenções de cultura pop, espaço para jogos e exposições. O valor da entrada é R$ 35 para o público geral.