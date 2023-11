Veja a análise de Isaías 6

Como você se sentiria diante do próprio Deus? No dia em que foi chamado, o profeta Isaías teve uma reação inesperada. Suas palavras foram de desespero. No capítulo 6 encontramos o motivo. Diante da grandeza e santidade do Senhor, ele se sentia indigno. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais entendemos como nossos pecadores. Tenha uma ótima quarta-feira (29)!