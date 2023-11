“Que p….é essa?”: tripulação filma luzes estranhas no céu durante 3 noites

Testemunhas estavam em barco de passageiros na rota entre Belém e Laranjal do Jari

A tripulação de um barco de passageiros, que faz linha Belém (PA) a Laranjal do Jari (AP), passou três noites avistando (e filmando) luzes estranhas no céu, principalmente próximo do Arquipélago do Marajó.

O Portal SN conversou com o responsável pela embarcação, que explicou como foram aqueles momentos no mínimo intrigantes (e assustadores). O tripulante pegou o celular e, apesar das dificuldades da escuridão e do medo, conseguiu fazer alguns registros.

Em todas as noites, entre os dias 14 (terça passada) e 16, foi possível ver as luzes se movimentando em localidades diferentes, e algumas numa altura que não parecia ser a de satélites.

Nos vídeos, é possível ver o que parecem ser Ovnis (chamados pelos estudiosos agora de UFOs) acima de embarcações e de pequenas vilas ribeirinhas (são as luzes embaixo).

Alguns chegam a fazer manobras.

O que chamou a sua atenção naquela noite?

O que me chamou primeiro a atenção foram dois objetos pequenos, com luzes vermelhas e meio esverdeadas, piscando. Eles subiam, desciam e passou na nossa proa. Uma delas foi na direção do outro objeto e desapareceu nas nuvens. O outro continuou. Depois eu vi outro maior pela nossa popa, se aproximou e desceu muito. Eu estava vendo isso desde a Vila do Conde (Barcarena-PA). Saindo da baía, na Vila de Ponta Negra (município de Muaná), onde tem uma antena grande de telefonia, esse objeto ficou voando lá. Para os outros tripulantes que estavam observando comigo parecia que ele tinha se acoplado com outro.

O que você acha que eram?

Depois disso, eu li algumas coisas sobre satélites e até sobre a disposição do governo da China que ameaçou derrubar satélites espiões. Acho que uma dessas luzes, que as vezes fica maior e menor, talvez seja um satélite. Mas as outras vermelhas, esverdeadas e brilhando, eu não sei o que é.

Em todos esses anos viajando, você já tinha visto algo parecido?

Nunca

Você acredita em vida inteligente em outros mundos?

Seria muita pretensão nossa, nesses cosmos infinito, acharmos que estamos sozinhos nessa Terra. O Stephen Hawking (físico e cosmólogo já falecido) dizia que a gente devia se preparar pra uma invasão

O que você sentiu durante os avistamentos?

Fiquei com medo.

Por que?

Fiquei com medo porque meu camarote é isolado, na parte de cima. E no Pará tem a história do “chupa-chupa”, kkk. Fiquei meio escabreado kkkkkkkkkk

Há quanto tempo você atua na região em transporte?

Muito anos como servidor público, e agora na embarcação que eu trabalho.

Entregou esses vídeos para alguma autoridades?

Não.

E se você encontrar de novo com essas luzes?

Vou tentar filmar novamente