‘Racha’ acaba com jovem motoqueiro morto e criança ferida

Tragédia ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um trágico acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem morto e uma criança gravemente ferida no município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

O sinistro ocorreu no fim da tarde deste sábado (4), na Avenida Tancredo Neves, próximo à Escola Santa Lúcia, no Bairro Sarney, e resultou na morte de Douglas Machado Braga, de 20 anos.

De acordo com a PM do Amapá, antes das equipes chegarem ao local, os feridos foram socorridos por populares. Testemunhas contaram que Douglas Machado Braga, de 20 anos, participava de uma corrida ilegal com outra moto não identificada, ambas trafegando na contramão.

Ao tentar retornar à pista no sentido correto, Braga não percebeu a aproximação da outra moto, conduzida por Devenir de Araújo Santos, que colidiu frontalmente com a moto de Braga. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital de Emergência (HE). Douglas não resistiu.

Além dos motoristas, um menino de apenas 8 anos também se envolveu no acidente e sofreu diversas lesões pelo corpo.