Recém-inauguradas, praças sofrem vandalismo em Macapá

Usuários nas redes sociais denunciam quebra de estruturas e tentativa de furto de fiação elétrica.

Por IAGO FONSECA

Pelo menos duas praças recém-inauguradas sofrem vandalismo em Macapá. Brinquedos com acessibilidade e equipamentos de basquete da Praça Marlindo Serrano, entregue há menos de um mês para a população, no Complexo do Araxá, foram consertados na quinta-feira (23) pela prefeitura da capital.

Em visita ao local, a reportagem constatou que há um uso indevido dos brinquedos da praça Marlindo Serrano. Adolescentes se penduram e extrapolam os limites do balanço adaptado para cadeirantes.

Um trabalhador terceirizado, que fazia a limpeza de uma quadra de vôlei, revelou que pelo menos uma vez por semana são feitas manutenções nas áreas danificadas. A quadra de basquete e o balanço adaptado já foram restaurados.

Inaugurada há cerca de 50 dias, a Praça Santuário de Fátima, no bairro Santa Rita, já tem um quiosque com vidros e caixas de energia quebrados (foto de capa), com indícios de tentativa de furto de fiação.

“Já quebraram, mas quando não é feito nada, reclamam”, comentou um pai que aguardava na praça a saída da filha de uma escola.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Macapá repreendeu os atos de depredação das praças e fez um pedido para a população denunciar flagrantes de depredação.

“Pedimos que cuidem dos espaços públicos e cuidem com responsabilidade, […] se presenciarem atos de vandalismo ou espaços depredados, denuncie”, solicita um trecho da publicação.