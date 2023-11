Reunião de facção termina em tiroteio e mortes

Criminosos foram surpreendidos com a chegada da polícia

Por OLHO DE BOTO

Uma reunião entre integrantes de uma facção criminosa terminou em tiroteio, no fim da tarde deste domingo (20). Dois suspeitos, um deles não identificado, acabaram mortos em confronto com policiais da Operação Paz, na zona sul de Macapá. O único morto identificado até agora foi Douglas Rodrigues Barbosa.

O caso ocorreu após informações repassadas pelo serviço de inteligência da Secretaria de Segurança pública (Sejusp), que indicou que havia um grupo reunido numa região de pontes, nas proximidades do Habitacional Jardim Açucena, no Bairro Novo Buritizal. No encontro, eles estariam planejando ataques a rivais. A informação era de que todos estariam armados.

Na chegada ao local, os policiais relataram que foram atacados a tiros por vários indivíduos, entre eles os criminosos que foram baleados no revide e morreram. Os demais indivíduos teriam pulado no lago e escapado por baixo de residências.

Com a dupla, foram encontrados dois revólveres calibres 38. As armas foram periciadas e apresentadas ao delegado de plantão do Ciosp Pacoval. A polícia não informou se os suspeitos têm passagens pelo sistema prisional.

Com objetivo de reduzir os índices de violência, principalmente de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios, a capital amapaense vem recebendo apoio de policiais civis e militares lotados em outros municípios do Estado, como Santana, Oiapoque, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho.

As ações ocorrem todos os dias, em pontos estratégicos da capital e do interior.