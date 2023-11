Santana abre inscrições para a 1ª Escola de Remo do Amapá

Alunos aprenderão técnicas de stand up paddle e caiaque, modalidades esportivas com forte potencial turístico.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Estão abertas as inscrições para a 1ª Escola de Remo do Amapá, que iniciará as atividades durante a programação Viva Santana, que marca as comemorações dos 36 anos de fundação do município portuário.

Serão disponibilizadas 100 vagas para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas na Escola Municipal Piauí e nas Escolas Estaduais Igarapé da Fortaleza e Ana Dias.

Os alunos aprenderão técnicas utilizadas na prática de esportes como stand up paddle e caiaque, modalidades esportivas com forte potencial turístico.

É requisito que a criança ou adolescente seja aluno da rede pública do 5º ao 9º ano. Os pais ou responsáveis deverão preencher um termo de responsabilidade para que o estudante possa participar.

As aulas teóricas serão realizadas na Escola Municipal Piauí, no dia 2 de dezembro, em dois períodos (manhã e tarde). Já as aulas práticas ocorrerão no píer do restaurante Flora, no Igarapé da Fortaleza.

As aulas práticas terão esquema de segurança formado pelo Corpo de Bombeiros e a Marinha.