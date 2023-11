Satélite leva polícia até madeira extraída ilegalmente de floresta

Ação policial ocorreu de 11 a 20 de novembro em florestas do sul do estado do Amapá.

Da REDAÇÃO

Uma ação policial que durou 10 dias nas florestas do sul do Amapá levou a Polícia Civil do Amapá a descobrir várias áreas de desmatamento e extração ilegal de madeira.

Coordenada pelo delegado Wellington Ferraz, da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), a Operação Guardiões dos Biomas, ocorreu de 11 a 20 de novembro nos municípios de Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Mazagão.

Segundo o delegado, a partir de imagens de satélites do programa Brasil Mais, a polícia identificou pontos que indicavam devastação da floresta, que poderiam ser por extração ilegal de madeira ou queimadas. Assim, a Dema organizou a operação para conferir de perto as suspeitas indicadas pelas imagens de satélite.

Ferraz afirmou que foram identificadas várias áreas desmatadas, assim como os indivíduos responsáveis pelo desmatamento ilegal.

Além disso, em duas áreas específicas na zona rural do município de Laranjal do Jarí, as equipes apreenderam madeiras já beneficiadas, prontas para serem vendidas para serrarias, todas encontradas dentro de áreas de mata fechada. Lá, foram apreendidos cerca de 17 metros cúbicos de madeira beneficiada.

“Essa é uma estratégia muito utilizada por serradores, que é fazer cortes seletivos como se fosse numa pseudo-área de manejo. Evidentemente que, nesses casos, eles não possuíam licença ambiental”, explicou o delegado.

Durante as ações policiais, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e apresentada na Delegacia de Vitória do Jarí.