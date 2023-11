Shows nacionais na Agropesc são suspensos pela justiça

NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Marcinho Sensação é um dos shows suspensos. Em ação do MP, juiz cita ruas sem sinalização, iluminação e compara cachês aos orçamentos da saúde e cultura em 2023

Por SELES NAFES

Dois shows nacionais anunciados na programação da 30ª Agropesc, que começa hoje na cidade de Amapá (distante 310 km de Macapá), foram suspensos pela justiça. O Ministério Público alega que os shows irão consumir quase meio milhão de reais num município com muitas demandas sociais e economicamente impactado pela seca histórica que atingiu o Amapá, em 2023.

A decisão liminar foi do juiz Julle Anderson Mota, da Vara Única de Amapá, mas o processo ainda será julgado em definitivo. No entanto, ele liberou o show da cantora Letícia Auolly, que irá receber R$ 38 mil de cachê, um valor que, segundo o magistrado, “não se demonstra desproporcional e capaz de implicar em prejuízo às demandas e necessidades básicas municipais”.

O magistrado concordou com as alegações do MP de que o município decretou situação de emergência em razão dos prejuízos sofridos pelas queimadas e seca. O decreto, acompanhado de um decreto estadual, proporcionou ao município receber recursos federais para ajuda humanitária.

Mesmo assim, a prefeitura decidiu destinar R$ 468 mil para contratar os shows de Marcinho Sensação e Eric Land, contratados para se apresentarem dias 1º e 2 de dezembro, respectivamente.

O MP compara o gasto com os cachês aos orçamentos da saúde (50%) e da cultura (60%) para todo o ano de 2023.

Ao analisar o pedido, o magistrado citou ruas sem iluminação e sinalização, desobediência ao piso salarial dos professores e a falta de um aterro sanitário para receber o lixo da cidade, objeto de um processo que ainda tramita na justiça.

“O município possui demandas urgentes que não justificam o gasto de quase meio milhão de reais para custear shows nacionais”, avaliou.

O Portal SN apurou que o prefeito Carlos Sampaio recorreu da decisão, e, pelo menos por enquanto, as atrações continuam constando na programação oficial da 30ª Agropesc, que começa hoje com a escolha da mulher mais bonita do evento.