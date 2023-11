Símbolo da cultura negra no Amapá, UNA é entregue revitalizada

Auditório e prédio afro-religioso foram entregues na manhã desta sexta-feira (17).

Por IAGO FONSECA

Moradores do Bairro Laguinho participaram da entrega da segunda etapa de revitalização do Centro de Cultura Negra – Raimunda de Nazaré da Silva Ramos, popularmente conhecido como ‘UNA’. A solenidade ocorreu nesta sexta-feira (17).

Após anos de abandono, o centro cultural, localizado no tradicional bairro da zona central de Macapá, foi reformado em 2022 na área administrativa, museu e Palco Afro. Este ano, foram entregues o auditório e o espaço afro-religioso, com 14 salas para praticantes de cultos afros, dedicados aos Orixás.

“É uma grande felicidade. Os mais velhos, inclusive meu pai, esperavam muito por isso. Não queremos um espaço para ficar de enfeite, vamos colocar pra funcionar e mostrar nossa cultura o ano todo”, contou em euforia a marabaixeira Mônica Ramos, de 56 anos, filha do Mestre Pavão, pioneiro do marabaixo que faleceu em 2009.

O auditório recebeu intervenções de pintura, instalação de janelas de vidro e novos pisos nas áreas comuns, camarins e banheiros. Também foram realizados serviços de manutenção elétrica, hidráulica e mudanças no sistema de distribuição de água, bem como reparos na torre de caixa d’água.

A obra foi executada pela prefeitura de Macapá, que também manterá custos de energia elétrica, e de segurança – com um posto da Guarda Municipal presente no espaço.

“Hoje nós entregamos a segunda etapa. Sabemos da importância do Encontro dos Tambores, esse evento deve acontecer da maneira que deve ser: grandioso. É o maior centro de cultura negra do Brasil, um ponto turístico e um local para ser preservado em Macapá”, declarou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

Foram investidos R$ 500 mil por meio de recursos do senador Randolfe Rodrigues e do Tesouro Municipal. Os espaços reformados compreendem cerca de 2,8 mil metros quadrados, dos 7,2 mil de área total do centro, e foram entregues em cerca de 180 dias.

Encontro dos Tambores

A 28º edição do encontro tradicional das religiões de matriz africana será iniciada a partir das 18h desta sexta-feira. Durante a abertura, o público receberá uma programação voltada para as religiões, apresentações de marabaixo, batuque, sairé, zimba, reggae, samba, hip hop e show nacional do grupo carioca Awurê.

Com cerca de 200 atrações, serão dez dias de programação diversa, assim como os concursos do Mais Belo e Mais Bela Negra, Musa da Diversidade e a Missa dos Quilombos.

O evento é realizado pela União dos Negros do Amapá (UNA), entidade que administra o local, e pelo o Instituto Cultural Língua Solta e Associação Recreativa Piratas Estilizados.