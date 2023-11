Sobrevivente da covid se vacina contra a gripe: ‘sou um milagre de Deus’

Professora Maria Carmem ficou 44 dias intubada na pandemia, e hoje foi atendida num mutirão da prefeitura

Por CAROLINA MACHADO

A professora aposentada Maria Carmem Vasconcelos, de 70 anos, reservou um tempo nesta segunda-feira (20) para se vacinar contra a Influenza, durante uma ação da prefeitura de Macapá. Depois de quase perder a batalha para a covid-19, hoje ela foi se imunizar contra a gripe.

Foram 44 dias intubada.

“Eu sou um milagre de Deus. Minha família me fala que foram momentos muito difíceis. Não importava a forma como tinha sido o dia dos meus filhos, todos os dias eles rezavam o terço para pedir a minha cura. Por tudo isso, eu estou hoje aqui me vacinando contra a influenza”, justificou.

Por ser idosa, a professora também faz parte do público alvo da vacinação, e acredita ser muito importante que todas as pessoas deste grupo façam a sua parte.

“É sempre bom nos livrarmos de qualquer doença, por mais inofensiva que ela pareça. A gente nunca sabe o que pode acontecer, então é importante que façamos a nossa parte. Se tem vacina, não custa nada a gente ir até a ação e nos vacinarmos”, declarou.

A campanha de vacinação, que deveria iniciar em março de 2024, foi antecipada desde 13 de novembro e será realizada até o dia 15 de dezembro. Hoje, uma ação itinerante foi montada na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Central em Macapá.

O secretário de Vigilância em Saúde do município, Gilmar Domingues, explicou que o inverno amazônico acontece no período de novembro a maio e que quando as vacinas chegavam, muitas pessoas já estavam acometidas com a gripe.

“Nós pedimos ao Ministério da Saúde que houvesse a antecipação da vacina porque, quando os imunizantes chegavam, as pessoas já estavam com a doença. Então, estamos nos antecipando para prevenir a doença e é muito importante que as pessoas que fazem parte do público-alvo façam a sua parte”, afirmou.

A vacinação tem como público-alvo um grupo prioritário, que inclui idosos, crianças menores de seis anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, transporte coletivo, setor portuário, sistema prisional e das forças de segurança, professores, caminhoneiros e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Para atender esse grupo, foram enviadas a Macapá 137 mil vacinas.

Após o período da campanha do grupo prioritário, será liberada a vacinação para toda a população.

“A gente pede que as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário que acompanhem os nossos canais nas redes sociais e também os noticiários onde iremos divulgar todo o cronograma”, orientou.

Para se vacinar, é necessário levar o cartão de vacina, documento com foto, CPF e o cartão do SUS. Nesta segunda-feira, a ação na praça Floriano Peixoto acontece até às 17h.

As pessoas que não puderem comparecer na ação, poderão procurar qualquer Unidade Básica de Saúde, onde os imunizantes também estarão disponíveis.