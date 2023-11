Subcomissão da Câmara virá ao AP checar fiscalização de medidores de energia

Requerimento aprovado hoje é de autoria do deputado federal Dorinaldo Malafaia

A subcomissão da Câmara dos Deputados que acompanha a crise energética no Amapá aprovou, nesta quinta-feira (9), uma inspeção em Macapá para acompanhar como é feita a medição de consumo de energia nas residências do estado. O requerimento é de autoria do deputado federal Dorinaldo Malafaia (@malafaiadorinaldo), presidente da comissão.

A “visita técnica” ocorrerá no Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e na Arsap (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Amapá). O Ipem fiscaliza os medidores de energia, e a Arsap fiscaliza as concessões públicas, neste caso a Equatorial Energia.

A empresa tem efetuado a troca dos medidores residenciais e comerciais.

“Dezenas, centenas e até milhares de pessoas tem reclamado que o preço da tarifa subiu de forma exorbitante após a troca do seu medidor. Nossa visita técnica ao Ipem e à Arsap, acompanhados de técnicos da Aneel de Brasília e também do Tribunal de Contas da União, é para verificarmos como o Ipem averigua os medidores e como a Arsap fiscaliza a concessão. Será uma visita técnica oficial da Câmara dos Deputados”, explicou Dorinaldo.

O deputado lembrou que Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) multou em R$ 24 milhões a concessionária de energia do estado gaúcho por baixa qualidade nos serviços prestados. Assim como no Amapá, no Rio Grande do Sul é a Equatorial a empresa que presta o serviço de distribuição.

No Amapá, a Arsap é muito pouco conhecida.

“Além das ações na justiça, a cobrança política, a luta para barrar o aumento de 44%, verificar como está o processo de fiscalização é fundamental. Nosso objetivo é que no fim das contas a população possa pagar um preço justo na tarifa e que o serviço tenha qualidade. Vamos seguir lutando em todas as frentes para conseguirmos isso”, finalizou o deputado.