Super Fácil Centro suspende atendimentos temporariamente

Unidade do Centro de Macapá passará por serviços na rede elétrica.

Por CAROLINA MACHADO

A partir da próxima quinta-feira (16), os atendimentos no Super Fácil do Centro de Macapá estarão suspensos até 24 de novembro. O motivo é a realização de serviços de manutenção na rede elétrica. Os atendimentos voltam no dia 27.

De acordo com a diretora adjunta do Super Fácil, Arielle Martins, neste período, os atendimentos serão feitos no Super Fácil Beirol, Norte e Sul. Nas respectivas unidades, as equipes serão reforçadas para atender a demanda.

“Se trata de uma manutenção na rede elétrica de alta tensão, um reparo é necessário para melhorar a qualidade dos atendimentos, como a climatização, assim como para suportar os equipamentos como computadores, que aumentaram”, explicou a diretora.

Diariamente, a unidade do Centro realiza uma média de 780 atendimentos. Os serviços mais procurados no local estão relacionados às emissões de RG, CNH e marcação de consulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Martins ressalta que as equipes das demais unidades serão reforçadas para atender à demanda e que neste período a entrega de documentos como RG e CNH será feita na unidade Beirol, por ser a mais próxima do Centro.

As unidades Norte e Beirol já passaram por manutenção. A previsão é que futuramente a unidade Sul também receba os serviços. Atualmente, a unidade Oeste está fechada para reforma e a previsão é que ela volte a funcionar no primeiro semestre de 2024. Em Santana e demais municípios, o Super Fácil está funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Endereços:

Super Fácil Zona Norte: Avenida Professor Glauco, Nº 355, – São Lázaro, Macapá – AP

Super Fácil Beirol: Rua Jovino Dinoá, Nº 3807, Beirol, Macapá-AP

Super Fácil Zona Sul: Rua Claudomiro de Moraes, S/Nº, Novo Buritizal, Macapá-AP

Super Fácil Santana: Avenida Santana, S/Nº, Comercial, Santana-AP