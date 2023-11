Suspeita de sarampo em Santana deixa município em alerta

Cidade adotou medidas como monitoramento, busca ativa de casos e bloqueio vacinal no bairro Provedor.

Por CAROLINA MACHADO

O município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, registrou 4 casos suspeitos de sarampo. Três foram descartados, mas um ainda está sob investigação. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do município nesta quinta-feira (23).

De acordo com a chefe do Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica, a enfermeira Márcia Gurgel, o caso investigado é de uma menina de 7 meses, que mora no bairro Provedor. Ela apresenta tosse, coriza, conjuntivite, febre e erupções pela pele – característica peculiar da doença.

“Esses sintomas caracterizam um caso suspeito de sarampo e estamos aguardando sair o resultado de um dos exames nos próximos 5 dias. No momento, ela não está mais hospitalizada, mas estamos investigando e tomando as medidas cabíveis”, relatou Gurgel.

O último caso confirmado da doença no município ocorreu em maio de 2022 quando, na época teve 7 casos confirmados. No ano anterior foram confirmados 53 casos de sarampo.

Por conta disso, a Secretaria de Saúde de Santana está em alerta e adotou medidas como monitoramento, busca ativa de casos na comunidade e o bloqueio vacinal no bairro Provedor.

Antes do surto da doença, as vacinas deveriam ser aplicadas em crianças de 12 meses. Segundo a enfermeira, após o surto, elas devem ser aplicadas em crianças a partir dos seis meses por recomendação do Ministério da Saúde.

“Só que a gente encontra barreiras por parte das mães em vacinar essas crianças. Mas estamos conseguindo vacinar e aumentar a cobertura vacinal, que hoje está acima de 80%. Mas o ideal é que ela seja de 95%”, explicou Márcia Gurgel.

A enfermeira ressalta que não existe remédio para a doença e sim para os sintomas. Ela alerta que em crianças a doença pode causar complicações, como pneumonia, e deixar o sistema imunológico suscetível a outras enfermidades. Para prevenir o sarampo é recomendável tomar a vacina, que está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios.