Suspeito de roubo a mercearia é preso pelo Bope na casa dos pais

Preso pela Rotam, suspeito foi levado ao Ciosp do Pacoval

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares da Rotam/Bope prenderam, na tarde desta terça-feira (28), um dos suspeitos de participação em um roubo a uma mercearia localizada no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Dois homens participaram do assalto, que ocorreu por volta de 18h de segunda-feira (27), na Avenida Sol Nascente. Segundo a polícia, armados, os criminosos foram extremamente violentos. Eles levaram do local o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 300, uma bicicleta de cor rosa e 2 celulares.

‘Estalone’, como o suspeito é conhecido, estava na casa dos pais dele, também no Bairro Marabaixo, quando foi surpreendido. Um rifle encontrado no interior do imóvel foi apreendido e levado para o Ciosp do Pacoval.

O suspeito, de 19 anos, não tinha nenhum item que havia sido roubado na mercearia, contudo, o tenente Edvaldo Pascoal, relatou que há imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial que comprovam a participação dele no crime, além de testemunhas que o reconheceram. O comparsa ainda não foi identificado.

O pai do acusado preso afirmou à reportagem que a arma apreendida é legalizada. Ele disse que apresentaria a documentação à Polícia Civil.