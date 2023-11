Suspeitos morrem em operação para prender assassinos de bebê

Acusados resistiram à prisão e operação conjunta das Forças de Segurança resultou em tiroteios em dois bairros de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois suspeitos morreram durante a operação conjunta das forças de segurança do Amapá para elucidar a morte de um bebê de oito meses que foi baleado em setembro desse ano, quando estava no colo da mãe, atrás do Conjunto Açucena na zona sul de Macapá.

As investigações são lideradas pela Delegacia de Homicídios e a operação conta com o apoio da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, BOPE e Departamentos de Inteligência da Polícia Civil e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

A ação policial foi batizada de Operação Ângelus – em alusão ao nome do bebê – e visa prender suspeitos envolvidos no ataque que gerou o tiroteio entre desconhecidos que resultou na morte da criança.

Respaldados por mandados de prisão e de busca e apreensão, policiais iniciaram a operação nas primeiras horas da manhã deste sábado (18).

Durante o cumprimento dos mandados, dois suspeitos resistiram à prisão e trocaram tiros com os policiais.

No Bairro Araxá, em uma área pontes, Ailton Pereira de Araújo, o Ailtinho, de 28 anos, teria recebido os policiais da Companhia de Operações Especiais (COE/Bope) a tiros. Ele acabou morto no revide dos militares. A Polícia Civil confirmou que ele era procurado por participação na morte do bebê.

Já no Bairro Novo Buritizal, o confronto foi com a Companhia Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam/Bope), que chegou para prender Demilton Damasceno dos Santos, 44 anos.

Ele percebeu a aproximação dos militares e saiu pelos fundos da residência, mas o local estava cercado e o criminoso, então, invadiu a casa vizinha, onde tentou fazer um adolescente como refém, mas o jovem conseguiu escapar. Mesmo assim Demilton não se rendeu e começou a trocar tiros com os policiais.

Outros detalhes das investigações ainda não foram divulgados. A operação prossegue em andamento.

O crime

O bebê de colo estava nos braços da mãe quando foi atingido por um tiro. Ela também foi ferida em uma das mãos por outro disparo.

O crime ocorreu no dia 22 de setembro deste ano, na Rua Antônio Ferreira de Jesus, atrás do Habitacional Jardim Açucena, em frente a uma lanchonete, no bairro Novo Buritizal.

No mesmo ataque, também foi baleado Ricardo Barbosa Júnior, 27 anos, que morreu na UPA Zona Sul. A polícia ainda não esclareceu se ele era um dos alvos dos atiradores ou se também caiu no meio do fogo cruzado.