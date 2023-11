Tão esperada, chuva deixa rastro de destruição e transtorno em Macapá

Na Avenida Padro Júlio, várias arvores e postes caíram em cima de carros e atrapalharam o trânsito na via.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Por conta dos ventos fortes da primeira e esperada chuva intensa, após meses de estiagem severa, Macapá amanheceu com um rastro de destruição e transtorno. O cenário é de muitas árvores e postes caídos e de engarrafamentos nas Rodovias JP e Duca Serra, principais vias de acesso ao centro.

“Foi só a primeira chuva e já está assim. Tem que verificar as árvores que têm risco. Se tivessem atuado de madrugada não tinha esse transtorno agora, estamos sem energia desde meia noite”, comentou Nélio, morador do entorno da rotatória do monumento Marco Zero.

Até às 10h da manhã, muitos condutores enfrentaram engarrafamento quilométricos devido às quedas de árvores e postes. No viaduto da integração, na Rodovia Duca Serra, quem seguia da zona oeste ao centro ocupou as duas faixas do elevado e as duas do acesso à Rodovia Norte-Sul.

Entretanto, ao chegar na frente do quartel do Exército Brasileiro, os motoristas encontram um funil formado por caminhões da CEA Equatorial, que atuam nas linhas de transmissão afetadas pelas quedas de árvores, que derrubaram fiações de alta tensão.

60 km/h

No fim da noite de domingo (26), um aglomerado de nuvens estáveis atingiu a capital duas vezes, com rajadas de vento de aproximadamente 60 km por hora, de acordo com o meteorologista do Iepa, Jefferson Vilhena.

“Em todos os municípios tiveram ocorrências de chuvas, ventos e raios, principalmente na região central como Tartarugalzinho, Porto Grande e Ferreira Gomes. A zona sul de Macapá foi a mais afetada com concentrações de até 20mm”.

Prejuízos

A Defesa Civil de Macapá afirmou que até o início da manhã já haviam registrado cerca de 15 ocorrências relacionadas a queda de árvores e destelhamento de residências.

“Tivemos chuva média a forte. O problema foram os ventos que ocasionaram quedas de árvores e destelhamentos, mas não tivemos alagamentos registrados”, declarou o Coordenador de Defesa Civil, Aldair Santos.

O grupo Equatorial divulgou uma nota onde informou que 33 mil consumidores do estado foram afetados pela interrupção do fornecimento de energia pelo evento climático.

Em Macapá, o centro e as zonas sul, oeste e norte foram impactados pela falta do serviço. Em Santana, foram registradas ocorrências na região do Matapi.

Comunicado da Equatorial

“A CEA Equatorial informa que devido às fortes chuvas que caíram na noite de domingo, 26 e continuaram na madrugada desta segunda-feira, 27, houve diversas ocorrências de falta de energia causadas pelos ventos fortes, que provocaram a queda de árvores em alguns pontos da cidade de Macapá. A situação afetou o fornecimento de energia e impactou 33 mil clientes.

No momento, 17 mil clientes ainda estão impactados e há 160 ocorrências em aberto. A distribuidora reforçou o efetivo operacional e 61 equipes estão trabalhando para atender as ocorrências individuais, coletivas e nos serviços de poda.

Na capital, as regiões mais afetadas foram o centro, zona sul, zona oeste e parte da zona norte. Grande parte das ocorrências se concentram nos bairros Alvorada, Centro, Trem, Santa Rita, Jardim Marco Zero e Pantanal. No município de Santana, há ocorrência de falta de energia na região do Matapi.

A CEA Equatorial reforça que não está medindo esforços para normalizar o serviço e pede aos clientes que utilizem os canais de atendimento para a abertura de ocorrências pelo Whatsapp (96) 3082-2949, site (ap.equatorialenergia.com.br) e central de atendimento por meio do 0800 096 0196.”