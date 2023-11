Tarifa de energia: Lula diz a Clécio e Davi que não haverá aumento abusivo no AP

O presidente recebeu hoje representantes do AP e disse que tratará do assunto amanhã (24) com ministro

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), assegurou nesta quinta-feira (23) que não haverá aumento abusivo da tarifa de energia para os amapaenses. Foi durante reunião com o governador Clécio Luís (SD), o coordenador da bancada, senador Davi Alcolumbre (UB) e o ministro da Integração, Waldez Góes (PDT).

A revisão tarifária de 44,4%, marcada para entrar em vigor no próximo dia 13 de dezembro, foi suspensa ontem (22) à noite por decisão do juiz Jucélio Fleury, da 6ª Vara Federal, numa ação popular movida pelo senador Randolfe Rodrigues e deputados Dorinaldo Malafaia e Josenildo Abrantes, ambos do PDT. O magistrado deu prazo de 20 dias para que a CEA Equatorial conteste a decisão, que é temporária.

Na reunião de hoje com representantes do Amapá, Lula disse que tratará do assunto pessoalmente, amanhã (24), com os ministros das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.

“Quero, antes de tudo, reconhecer a união da bancada federal do Amapá neste propósito de impedir o aumento da conta de luz para a população. Viemos ao presidente Lula apresentar nossas angústias em relação ao tema porque sabemos que essa é uma agenda muito importante para nosso Amapá. E, a partir desta decisão do presidente de enfrentar esse sistema regulatório que, inicialmente, prejudica não só o Amapá, mas todo o Brasil, temos a certeza de que estamos perto de uma solução”, avaliou Davi.

“Somos um estado pequeno, com uma desigualdade social muito grande, para possuir a tarifa de energia elétrica mais cara do país. Não faz o menor sentido. Esse reajuste sinaliza o que vai ocorrer no Brasil nos próximos anos: previsão de cerca de 120% de reajuste tarifário”, acrescentou.

“O povo do Amapá não aguenta esse reajuste. Ele não cabe no bolso e não é justo. Nós somos o estado mais preservado do país, temos os melhores indicadores ambientais, mas não temos os melhores indicadores sociais e muito menos econômicos. Nosso povo é um povo humilde. Portanto, queremos uma solução imediata para que esse reajuste não aconteça. Mas também buscamos uma solução estrutural para que no próximo ano isto não se repita. E essa experiência do Amapá, sem dúvida, vai valer e vai resolver muitos problemas relacionados ao reajuste”, pontuou Clécio Luís.

“O apoio do presidente Lula é decisivo para conseguirmos impedir o reajuste que vinha sendo anunciado para a tarifa de energia elétrica no Amapá”, complementou o ministro Waldez Góes.

A revisão tarifária foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em agosto. O Amapá tem cerca de 800 mil habitantes e 211 mil unidades consumidoras, a maioria residenciais.

Ainda durante a reunião, o governador Clécio Luís apresentou a proposta de o Amapá também receber eventos da Conferência do Clima (COP30), que ocorrerá em Belém, em 2025.