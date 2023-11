Tiroteio deixa 1 morto e 1 ferido em Santana

As vítimas estavam na Área Portuária, região central da cidade, quando passaram a ser atacadas por três indivíduos ainda desconhecidos da polícia.

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio deixou um morto e outro ferido na noite deste domingo (5), em Santana, município a 17 km de Macapá.

As vítimas estavam na Área Portuária, região central da cidade, quando passaram a ser atacadas por três indivíduos ainda desconhecidos da polícia. O crime ocorreu por volta de 19h30.

Testemunhas disseram que após os disparos o trio fugiu correndo rumo a passarela Shalon, deixando Anailson Teixeira de Sousa, de 21 anos, ferido com um tiro no peito, e Calazan Castro Valente, de 23 anos, atingido de raspão no pescoço.

Eles foram levados em um carro particular ao hospital, mas Anailson chegou sem vida. Já Calazan, após o atendimento médico, saiu do hospital antes da chegada da polícia e não foi mais encontrado.

Militares do 4º Batalhão relataram que as duas vítimas não têm passagens pela polícia. Contudo, uma das hipóteses é que o atentado esteja relacionado com a guerra entre facções. Buscas foram feitas pela região, mas até o fechamento da matéria, nenhum dos criminosos havia sido preso.