Trânsito muda na zona norte para demolição e construção de ponte

A mudança será feita a partir do próximo dia 22, com a interdição do perímetro.

Por CAROLINA MACHADO

O tráfego de veículos para a zona norte de Macapá será alterado por 120 dias. O motivo é a demolição e construção da nova ponte Sérgio Arruda. A mudança será feita a partir do próximo dia 22, com a interdição do perímetro.

O acesso à zona norte de Macapá durante os 120 dias será feito por meio da Rodovia do Pacoval, também conhecida por Maximiniano dos Santos Moura, localizada no bairro do Pacoval, que passará a ser mão única neste período.

“Para quem vem do centro à zona norte, deverá entrar na avenida Rio Grande do Norte, que será mão única. Mas a população poderá ficar despreocupada, porque teremos agentes orientando e faremos campanhas educativas”, reforçou a diretora-presidente da Companhia de Transportes de Macapá (CTMac), Patrícia Almeida.

Outra rota alternativa para quem mora nos bairros Brasil Novo e Açaí é acessar o local por meio da Rodovia Norte-Sul.

Para quem vem da zona norte, o acesso ao centro e zona sul de Macapá ainda poderá ser feito pela via que passa ao lado da atual ponte Sérgio Arruda, que dá acesso à rua Mato Grosso, e também pela rua do Boeiro, localizada no bairro São Lázaro, que dá acesso à rua Goiás.

“É importante ressaltar que tudo isso será temporário e que após esses 120 dias tudo voltará ao normal”, frisou a diretora-presidente da CTMac.

Ponte Sérgio Arruda

De acordo com o projeto apresentado, a nova ponte Sérgio Arruda não será mais elevada. Ela também será alargada e terá três pistas para o sentido sul-norte e uma para o sentido norte-sul. A obra será feita com recursos federais e do tesouro municipal, orçados em R$ 10 milhões.