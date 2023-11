Tutora pede doação de sangue para salvar cachorro

Thor está internado em uma clínica veterinária em Macapá e pode morrer sem a doação de sangue.

Por IAGO FONSECA

Uma família residente no Bairro Araxá, zona sul de Macapá, iniciou uma campanha nas redes sociais para encontrar um tutor doador de sangue canino, em busca de recuperar a saúde de seu animal de estimação de 10 anos, chamado Thor.

Brincalhão, tranquilo, protetor e cuidadoso, o cachorro idoso Thor, de raça mestiça de Pitbull, cortou a pata em arame farpado em casa no sábado (4), perdeu muito sangue e agora apresenta uma anemia grave.

“Ele é como um filho, faz parte da família. Desde domingo estamos na luta tentando encontrar um doador, mas não encontro pessoas que possam levar o cachorro para doar sangue. Ele precisa de uma transfusão e nosso estado não tem um banco de sangue para animais”, afirmou Yanka Valente, tutora de Thor.

De acordo com a tutora, quando identificaram o corte chamaram um veterinário para realizar a sutura e curativos. Entretanto, Thor não reagiu bem ao anestésico e não acordou adequadamente, foi então que Yanka levou o animal às pressas para uma clínica no domingo.

Após os exames, descobriram que Thor está anêmico, devido ao retorno dos sintomas da doença do carrapato, que o atingiu no passado e afeta o sistema imunológico do animal.

“Já perdemos outro cachorro, da minha prima, porque não tinha esse banco em Macapá. Só tem em uma clínica veterinária particular, mas é necessário pagar pelo sangue para salvar a vida do cachorro”, lamentou Yanka.

Para a doação, o tutor deve levar seu cão para a clínica onde Thor está internado e realizar o exame de compatibilidade sanguínea, que vai atestar se é possível fazer a transfusão.

Os animais doadores devem ter pelo menos 30 kg, estar com a carteira de vacinação atualizada e ser dócil, para realizar a retirada do sangue tranquilamente.

Similar aos humanos, os cachorros possuem várias tipagens sanguíneas, porém, a família não conhece o tipo de Thor, já que essa é a primeira vez que ele necessita de atendimento mais complexo, contou Yanka.

Tutores que possam levar seus animais para doação devem entrar em contato com Yanka Valente pelo telefone (96) 98138-3189. Thor está internado em uma clínica veterinária na Avenida Presidente Vargas, 2661, no bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá.