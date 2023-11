Umidade do ar despenca e Macapá ganha ‘secura de Brasília’

Índice chegou a 35% no último domingo (12), segundo o INHME

Por SELES NAFES

A umidade relativa do ar em Macapá vem despencando nos últimos meses, e chegou a 35% no último domingo (12), segundo medição do Instituto de Hidrometeorologia do Amapá. É a mesma situação de Brasília (DF), por exemplo, que nesta terça-feira (14) registrou 34%.

Apesar de o índice estar abaixo da média para o período, já houve anos em que o clima ficou mais seco na capital do Amapá, cidade cercada pela floresta amazônica, mas que também possui cerrados e áreas alagadas. Segundo o instituto, em 2010, 2015 e 2019 o índice de umidade chegou a cair para 25%.

“Chegamos a 35% este ano, mas não foi o nosso recorde. No entanto, isso faz com que a temperatura tenha mais liberdade de aumentar, a sensação térmica e os focos de calor que têm mais facilidade de se proliferar, especialmente em áreas de mata”, explica o doutor em meteorologia, Jefferson Vilhena.

Se por um lado da umidade despencou, por outro os termômetros se mantiveram estáveis, apesar de muita gente estar reclamando do calorão. Em setembro, outubro e nas primeiras duas semanas de novembro, a temperatura máxima registrada ficou abaixo dos 35 graus. Veja a abaixo.

Novembro é o último mês de estiagem, mas as chuvas já deveriam ter começado a cair, mesmo que timidamente.

“Estão atrasadas. De acordo com os modelos meteorológicos (simulações), só iniciarão a partir de dezembro e de maneira localizada. Só depois irão para o estado todo”, afirma.