Veja a lista de 27 peixes com comércio proibido a partir de amanhã

Durante o período ficam proibidas as atividades de coleta, captura, caça e pesca esportiva

A partir desta quarta-feira (15), inicia o período de defeso de 27 espécies de pescado no Amapá. Até 15 de março de 2024, ficam proibidas as atividades de coleta, captura, caça e pesca esportiva.

No estado, durante os quatro meses de suspensão, as espécies de pescados protegidas se reproduzem em igarapés e rios como: Araguari, Flexal, Cassiporé, Calçoene, Cunani, Uaçá, Amazonas e afluentes.

O principal objetivo do defeso é a preservação dos animais que entram na época de reprodução na natureza.

Para não ficar desassistido no período de proibição da pesca, durante este período, pescadores profissionais artesanais recebem o Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro-Defeso) no valor no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de acordo com a Lei Federal n° 10.779, de 25 de novembro de 2003.

Para adquirir o benefício, é necessário que o pescador profissional esteja no Registro Geral de Pesca (RGP) há pelo menos 1 ano, exerça a atividade de forma ininterrupta e não tenha outro tipo de renda.

Confira as espécies

Aracu

Piau

Curimatã

Jeju

Pacu (Pacu Ferro)

Traíra

Tamoatá Apaiarí

Tambaqui

Pirapitinga

Piranha

Anujá

Cachorro de Padre

Branquinha

Matrinxã

Jatuarana

Mapará

Sardinha

Aruanã

Pescada Branca

Curupeté

Cumaru

Trairão

Pirapema

Pirarucu

Gurijuba

Pargo

Piramutaba