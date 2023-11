Veja como ficou o novo Complexo Esportivo do Araxá

Parque Marlindo Serrano é ponto turístico da capital amapaense. Local passou por 3 meses de obras de recuperação executadas pela Prefeitura de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Após quase 3 meses de obras, o Parque Marlindo Serrano, localizado no Complexo do Araxá, na zona sul de Macapá, foi entregue à população, pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE), nesta quarta-feira (8).

Dentre os serviços, foram feitos a aplicação de grama esmeralda, implantação de iluminação em led, construção do espaço família que inclui mesa de xadrez, tênis de mesa, reforma da parada de ônibus; revitalizações de calçamento, pinturas, instalação de novo alambrado na arena esportiva, construção de piso em concreto para o estacionamento e sinalização das vagas, reposição de areia, construção de arquibancada e revitalização da concha acústica.

O empreendedor Rodrigo Xavier, que trabalha com móveis planejados, conta que há vinte anos frequenta o local para a prática de futebol. Para ele, a revitalização do espaço é motivo de muito orgulho.

“É uma satisfação é um orgulho muito grande, porque nós amamos o esporte e estou sempre aqui, mesmo morando lá pro Buritizal. Agora só resta a população cuidar para que isso aqui permaneça sempre em boas condições”, afirmou.

A ordem de serviço que autorizou a execução da obra foi assinada no dia 17 de agosto deste ano. Para a execução, foram investidos R$ 5,14 milhões, recursos do Tesouro Municipal.

Para o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, o espaço é importante tanto para a população com a prática de esporte e lazer, quanto para os turistas que desejam contemplar o Rio Amazonas.

Segundo ele, antes das obras, a prefeitura debateu com os empreendedores o destino do espaço, para saber se a vontade da comunidade era uma remodelagem completa ou se fossem mantidas as linhas originais do projeto.

“Então foi decidido apenas fazer a revitalização, com poucas modificações. Já existiu um outro projeto para cá, mas de comum acordo com os empreendedores nós decidimos pela revitalização completa do espaço e também algumas melhorias. Hoje a gente entrega a parte esportiva com as primeiras duas quadras públicas de beach tênis, o esporte tem crescido muito aqui em Macapá, que foi reorganizada, saiu de onde era o vôlei, pois a bola caía no restaurante, quebrava o telhado todo. Também uma quadra de basquete dos mesmos moldes da quadra da [praça] Nossa Senhora de Fátima, duas quadras de futsal, um campo de futebol, fizemos arquibancadas que não existia no local”, resumiu o prefeito.

A revitalização do local faz parte do projeto turístico, denominado Orla Viva, que tem como objetivo estruturar a orla de Macapá com praças, áreas de contemplação, quadras de esportes, reformas de infraestrutura e iluminação de led.

O Parque Marlindo Serrano se encontra às margens do Rio Amazonas, no bairro Araxá. O espaço é utilizado diariamente pela população para o lazer e atividades físicas.