Veja como parcelar multas e taxas de trânsito em Macapá

Por IAGO FONSECA

Pela primeira vez, proprietários de veículos poderão negociar multas e taxas da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac). O Refis 2023 foi lançado na manhã desta quarta-feira (8) na Casa da Cidadania da zona norte, na Rodovia Norte-Sul.

Os débitos de multas geradas por infrações podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. O mesmo pode ser feito com as taxas de fiscalização para veículos com placa vermelha, com desconto de 100%. O programa está disponível até a sexta-feira (10), durante a ação “A um passo da solução”, do Tribunal de Justiça do Amapá em parceria com a Companhia.

“Eu nem sabia que gerava juros nas multas, chegou em um patamar grande, em torno de 3 mil, agora vou parcelar de 12 vezes, é uma oportunidade que veio na hora certa”, afirmou o vigilante José Geraldo, de 54 anos.

Além do cartão de crédito, os usuários podem regularizar as pendências com parcelamento em boleto e depósito judicial.

Para o mototaxista José Rodrigo, de 44 anos, a negociação é uma oportunidade aos motoristas do transporte da capital se regularizarem, caso tenham ultrapassado o limite de velocidade dos radares, por exemplo.

“Nós, mototaxistas, somos acometidos por aquela questão do radar, que mudou de 50 km para 60 km. Muitas pessoas foram flagradas dirigindo um pouco acima pela fiscalização eletrônica, então não cabe nem recurso para retirar as infrações. É interessante essas ações para quem trabalha com transporte, seria bom juntar o Detran também”, opinou o motorista.

Para a CTMac, a proposta é que, com o mutirão, futuros constrangimentos e recolhimentos em blitz sejam evitados, com condições para que os motoristas trafeguem sem restrições.

“Às vezes, eles (motoristas) vão no Detran, mas esquecem que têm, às vezes, multas da CTMac, aí não conseguem ter essa regularidade financeira. Estudamos a prorrogação se a adesão for grande”, comentou a diretora da CTMac, Patrícia Almeida.

Segundo o juiz Marconi Pimenta, titular da 5ª Vara do Juizado Especial Cível da Zona Norte, a ação é uma forma de conciliar os benefícios para todas as partes, tanto o contribuinte quanto o município.

“Queremos que as pessoas tenham capacidade e força de vontade para resolver seus problemas, ‘se é bom pra mim e pro outro, todo mundo ganha’. A CTMac tem muitas multas para executar, por isso chamamos as pessoas para parcelar. Não tem como adiar uma dívida dessas, com uma oportunidade de benefícios pra você, faça o acordo”, sugeriu o juiz.