‘Viva Santana’ prorroga inscrições para artistas

Prazo agora vai até o dia 16 de novembro e gera oportunidade em diversos segmentos.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Foram prorrogadas as inscrições para artistas e empreendedores trabalharem na programação do Projeto Viva Santana – que promoverá shows, competições esportivas e outros eventos culturais, em alusão aos 36 anos de criação do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

A ideia da programação é gerar oportunidades de renda extra para diversos segmentos econômicos na cidade até o final de dezembro. Para isto, o edital do evento prevê atrações esportivas e culturais que vão desde a dança, teatro e música.

O edital pode ser acessado NESTE LINK.

Anteriormente, o prazo era até o dia 7 de setembro, mas precisou ser prorrogado. Poderão se inscrever grupos e artistas de maneira individual. Os valores de cachê das apresentações, variam entre R$ 1.250 e R$ 2.500.

Canuto Oliveira, que faz parte do segmento afro-religioso, considera fundamental a oportunidades geradas para todas as classes.

“É importante a diversidade e oportunidade para todos. A cultura santanense é rica em todos os setores. Por isso, acho fundamental a prorrogação, até mesmo para termos tempo de nos organizar”, afirmou.

O edital inclui atividades de teatro, literatura, artes circenses, capoeira, artesanato e apresentador de palco, entre outras.

O Viva Santana se estende até o mês de dezembro e encerra com o show de Réveillon.