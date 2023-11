Voluntários transmitem mensagens de consolo em frente aos cemitérios

Grupos de diferentes religiões realizam ação em Macapá no dia de homenagens a entes queridos que já se foram

CAROLINA MACHADO

O dia 2 de novembro é marcado pelo Dia de Finados. A data é voltada para homenagens e lembranças aos entes queridos que partiram. Mas para muitas pessoas é marcada também pela tristeza e não aceitação da partida. Pensando em acolher, ouvir e levar esclarecimentos sobre a morte na visão do Espiritismo, voluntários de instituições religiosas estiveram em frente aos cemitérios levando palavras de consolo aos que “perderam” seus entes queridos.

Na ocasião, voluntários da Federação Espírita do Amapá (FEAP) montaram um stand em frente ao Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no centro de Macapá, divulgando à sociedade amapaense ensinamentos do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, consolo, esclarecimento e orientação. A ação ocorre nos cemitérios de Macapá, Santana e Oiapoque.

A professora Ana Paula Arruda é voluntária no trabalho, que é realizado desde 2013. Para ela, é de muita relevância a transmissão das mensagens às pessoas. “As pessoas vêm até nós. Elas se sentem à vontade e vem procurar buscar uma mensagem de consolo. Só nessa manhã já atendemos quinze pessoas. A maioria delas relata a saudade que sentem dos que se foram. Então como falamos que a vida continua, elas saem mais calmas e pensando pelo menos nessa possibilidade do reencontro com esses que se foram.

Segundo a Doutrina Espírita, a morte não é o fim. Por conta disso, segundo a voluntária, o projeto é denominado “A vida continua”. “Temos médiuns renomados como Chico Xavier que fizeram esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Somos espíritos, mas encarnados aqui na terra”, explicou.

Além da Federação Espírita, voluntárias das Testemunhas de Jeová também estiveram em frente ao cemitério Nossa Senhora da Conceição transmitindo mensagens e distribuindo materiais informativos. Uma delas é a evangelizadora Cristina Bastos, que há vários anos se voluntaria em transmitir mensagens às pessoas no dia de Finados.

“Sempre passamos mensagens sobre a esperança que Deus dá para entes queridos que perdemos na morte. Então mostramos que a Bíblia diz que um dia vamos reencontrar parentes e amigos que já morreram. E as pessoas recebem com alegria isso”, afirmou a evangelizadora.

Uma das pessoas que buscou uma mensagem foi o engenheiro agrônomo Jorge Salomão, que já perdeu o pai, a mãe, irmãos e alguns sobrinhos. Para ele, as palavras transmitidas dão paz de espírito. “Isso dá paz de espírito para a gente. Isso reconforta a nossa alma e a gente fica bem. Então é muito bom ir atrás dessas mensagens que nos ajudam a esquecer as coisas ruins que acontecem”, finalizou.

Os voluntários pretendem permanecer em frente aos cemitérios até 18h.