‘Vou enxergar’: em tratamento, paciente do Mais Visão relembra infecção e se diz otimista

A diarista Nailce, de 41 anos, passou por nova cirurgia para retirada da lente e tem o tratamento custeado pelo programa

Por SELES NAFES

Pacientes infectados por um fungo no dia 4 de setembro, durante cirurgias no Mais Visão, no Amapá, continuam na luta para recuperar a visão, entre elas a diarista Nailce Martins Moreira, de 41 anos.

A paciente passou por duas cirurgias de catarata, uma em cada olho. Após o primeiro procedimento, ela foi avaliada e não foi detectada nenhuma alteração. Oito dias após a segunda cirurgia (4 de setembro), ela começou a ter os primeiros sintomas, como vermelhidão no olho.

Ela procurou a coordenação do programa e recebeu uma injeção para conter a infecção, além de passar por uma nova cirurgia.

“Eu fiz agora essa última cirurgia para retirar a lente. Foi uma fatalidade. Não digo que foi irresponsabilidade porque ninguém vai querer prejudicar ninguém”, avaliou em conversa como Portal SN.

Além de Nailce, outros 104 pacientes foram infectados por um fungo identificado como “fusarium”, responsável por uma endoftalmite. Em três anos, mais de 100 mil cirurgias foram realizadas pelo Mais Visão sem intercorrências.

Pacientes estão recebendo suporte do programa em Macapá e em outros centros do país, com alimentação, transporte aéreo, apoio psicológico, assistência médica, medicamentos, hospedagens e outras despesas custeadas pela empresa Saúde Link, responsável pela execução do Mais Visão.

Dois meses após o início do novo tratamento, Nailce sente a diferença.

“Já tô muito bem, e agradecida porque a cada avaliação que a gente vai com os médicos eles ficam satisfeitos e nos dão uma esperança, principalmente no meu caso. A cada dia que passa eu sinto que a minha vista tá me favorecendo mais, graças a Deus, e eu tenho certeza que vou enxergar, sim”, garantiu.