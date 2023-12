2ª edição do Casa Macapá vai entregar moradia para 300 famílias

O programa é destinado às famílias com renda mensal entre R$ 2,6 mil e R$ 4,4 mil.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A Prefeitura de Macapá lançou ontem (15) a 2ª edição do Programa Habitacional Casa Macapá, que tem como objetivo facilitar o acesso à moradia a 300 famílias da área urbana da capital. O programa é destinado às famílias com renda mensal de R$ 2.600,00 até R$ 4.400,00 (formal ou informal), que não possuem imóvel próprio e que residam em Macapá.

O programa conta com o investimento de R$ 10 milhões, recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Acácio Favacho (MDB) e contrapartida do Tesouro Municipal.

As famílias contempladas receberão um subsídio de R$ 35 mil a R$ 45 mil para a aquisição da casa própria, que será para dar entrada no financiamento da primeira casa própria.

O Casa Macapá é o único programa de habitação no Brasil que concede o subsídio para aquisição de casas. Segundo o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que participou da solenidade de lançamento por videoconferência, o projeto vai ser replicado para outros estados e municípios no Brasil pelo Ministério das Cidades.

“É um exemplo que vai seguir no país. Essa semente germinou a partir do programa Minha Casa Minha Vida Cidades para que a gente possa realizar o sonho da casa própria de mais famílias no Brasil”, afirmou.

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) falou sobre o empenho em ajudar na criação do programa.

“Não foi fácil chegar até esse momento aqui para poder dizer que Macapá mais uma vez concluiu mais uma etapa de um programa em que o Brasil todo quer aprender como foi feito. E estamos empenhados para proporcionar isso: dar mais dignidade à vida das pessoas”, afirmou o deputado.

Segundo o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, o programa visa diminuir o déficit habitacional de Macapá, reduzir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida dos macapaenses, principalmente dos que não têm condições de financiar um imóvel no mercado.

“Esse momento reflete o que está acontecendo na cidade de Macapá. Lançamos ano passado o Casa Macapá e foi referência no Brasil inteiro. E como política pública, isso se repete e se consolida e avança. E é dessa forma que vamos continuar trabalhando”, enfatizou o prefeito de Macapá.

O projeto tem como principal proposta oferecer casa própria com juros baixos e parcelas acessíveis por meio da Caixa Econômica Federal. As inscrições para o programa estão abertas no site da Prefeitura de Macapá.

A 1ª edição foi lançada em dezembro de 2022 e beneficiou 302 famílias com moradias.