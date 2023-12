A identidade para os pequenos cidadãos

A ação, denominada “Meu primeiro RG”, aconteceu na Escola Estadual Nilton Balieiro, localizado no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá

Por CAROLINA MACHADO

Uma força tarefa foi realizada neste sábado (2) com o objetivo de emitir o 1º RG para crianças de 4 a 10 anos. A ação, denominada “Meu primeiro RG”, aconteceu na Escola Estadual Nilton Balieiro, localizado no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá e em toda a rede Super Fácil de Macapá e Santana.

Quando soube da ação, Helen Souza, mãe dos irmãos Vitor Moreira, 10 anos, e Bernardo Moreira, 8 anos, logo reservou o período da manhã para emitir o RG dos dois filhos. Ela relata que agora se sente aliviada em ter providenciado os documentos dos filhos.

“Eu vim de Oiapoque há cinco meses. E lá é mais complicado a gente conseguir tirar [o documento] e, quando tinham algumas ações por lá, eu estava ocupada fazendo diária. Mas dessa vez deu tudo certo. Eu soube dessa ação pelas redes sociais e providenciei tudo para que eu conseguisse resolver isso. Agora estou mais aliviada, porque o RG é um documento tão essencial e, finalmente, meus filhos vão ter o deles”, comemorou.

Segundo a coordenadora da ação da escola, Tainan Santos, a meta é emitir 150 RG’s neste sábado. Ela conta que um dos benefícios de participar deste “DIA D” é que as fotografias para a confecção do RG são feitas gratuitamente pelos atendentes.

“A emissão do primeiro RG é sempre gratuita. Mas quem for emitir neste dia, além da emissão poderá também fazer a foto gratuitamente. Caso os pais não tenham como vir neste dia, ele ainda poderá emitir o documento gratuitamente, mas terá que pagar apenas pela foto, que poderá ser feita pelas empresas que tem dentro do Super Fácil, por exemplo”, explicou.

Para emitir o primeiro RG, é necessário levar a certidão de nascimento original, comprovante de residência. Caso a busca pela emissão do documento seja após este sábado, será necessário levar também duas fotos 3×4 com fundo branco ou azul sem rasuras.