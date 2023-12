Ação em Macapá faz 60 testes rápidos de HIV; 1 dá positivo

Ação de saúde marcou Dia Mundial de Combate à AIDS.

Por CAROLINA MACHADO

Uma pessoa foi diagnosticada com o vírus HIV, causador da AIDS, durante a ação de saúde promovida hoje (1º) pelo Centro de Referência em Doenças Tropicais (CRDT) no Centro de Macapá, em alusão ao Dia Mundial de Combate à doença.

Ela foi a única entre os 60 testes rápidos realizados na Praça Veiga Cabral. O resultado, apontou o diretor do CRDT, Leonardo Nunes, chama a atenção para uma preocupação constante sobre a doença: a subnotificação, que é quando o paciente desconhece que é portador do vírus.

“Tem muito paciente que tem medo de fazer a testagem e se exime de fazer o exame por medo de como vai ser a vida pós diagnóstico”, reforçou.

O paciente infectado foi orientado e encaminhado pela equipe para o tratamento. Apesar de já ter sido a causa de morte de muitas pessoas pelo mundo inteiro, Leonardo Nunes assegura que a AIDS não é uma sentença de morte.

“Se o tratamento for feito direitinho, o paciente vive a vida dele normalmente. Se o paciente tiver o acompanhamento e faz a medicação correta, quando ele fizer um teste sorológico vai estar tão baixo o nível de vírus no organismo dele que ele fica indetectável e, assim, ele não transmite aquele vírus. Então por isso a importância do tratamento”, concluiu.

As testagens rápidas podem estar sendo feitas em todas as UBS´s. Após ser diagnosticado, o paciente que está com AIDS é direcionado ao Serviço de Atendimento Especializado (SAE) /Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizado na rua Jovino Dinoá, atrás da Hospital da Mulher Mãe Luzia.

Os que estão apenas com o vírus HIV são direcionados aos centros de referência, como a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Estatísticas

O Amapá registrou, entre janeiro e novembro de 2023, 213 novos casos de contaminação pelo vírus HIV, causador da AIDS. Com isso, o estado atingiu a marca de 4880 soropositivos.

Do total, de acordo com Nunes, 60% dos casos registrados são de adultos jovens, que tem entre 25 a 40 anos. De acordo com o diretor do órgão, o número é considerado alto. Ele explica que a maioria dos casos de infecção pelo vírus é por meio de relações sexuais sem preservativos.

“Uma das principais causas de contaminação é o sexo sem preservativo. A maioria das pessoas diagnosticadas revelam durante a entrevista que não utilizaram preservativos. Além disso, tem muitos casos de contaminação por acidente, onde a pessoa se infecta com materiais contaminados. Então, é muito importante também que, se a pessoa faz a unha no salão de beleza, que ela leve o seu material ou observe se lá possui equipamentos de esterilização. Se ela for fazer procedimento estético, que ela verifique se estão sendo utilizados materiais esterilizados e assim por diante”, recomendou.