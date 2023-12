Acusado abusava de netas e outras crianças da própria família, diz polícia

Delegada Katiuscia Pinheiro, da Derrca: no total, o homem de 50 anos é acusado de estuprar 12 meninas, mas podem haver outras vítimas. Foto: Arquivo SN

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem acusado de uma série de crimes sexuais dentro da própria família, e em vários municípios, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá. Entre as vítimas estão duas netas dele.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), desde 2021, no município de Ferreira Gomes, cidade a 135 km de Macapá. As investigações começaram depois dele ter abusado de três meninas, entre elas duas netas dele, de 3 e 6 anos.

“A partir daí as outras vítimas tiveram coragem e denunciaram os abusos”, explica a delegada Katiuscia Silva Pinheiro. Um caso no município de Mazagão também está sendo atribuído a ele.

O acusado de 50 anos, que não teve o nome divulgado, também teria feito vítimas em Macapá. Segundo a delegada, são oito meninas entre cinco e 13 anos.

“A maioria delas possui grau de parentesco com ele. Em Macapá, os primeiros abusos sexuais iniciaram no ano de 1998 e foram ocorrendo no decorrer dos anos”, acrescenta a delegada.

O homem já é réu numa ação penal derivada dos crimes em Ferreira Gomes. Agora, a polícia continua investigando os abusos ocorridos em Macapá. A delegada adiantou que ele será indiciado.

Ontem (4), a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão deferido pela justiça a pedido da Dercca. Ele ficou em silêncio durante depoimento na delegacia e foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

No total, até agora, a polícia identificou 12 vítimas, mas há a suspeita de que outras menores tenham sido estupradas.