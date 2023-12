Acusado escolhia meninas indígenas na frente de escolas para ‘atender’ pescadores

EXTREMO NORTE DO AMAPÁ

EXTREMO NORTE DO AMAPÁ

Policiais cumpriram mandados de prisão na área portuária de Oiapoque

Da REDAÇÃO

Policiais federais do Amapá prenderam um homem acusado de aliciar meninas indígenas para que elas fizessem programas sexuais com pescadores da região de Oiapoque, município a 590 km de Macapá. Ele também é suspeito de manter uma indígena em cárcere privado.

A prisão ocorreu ontem, mas foi divulgada pela PF apenas neste sábado. Os policiais cumpriram três mandados de busca e dois de prisão preventiva durante a Operação Arapuca, que apura tráfico de drogas, de pessoas e favorecimento à prostituição. Os mandados foram expedidos pela justiça estadual.

De acordo com a PF, o acusado abordava as menores na frente de escolas da região, e eram obrigadas a manter relações sexuais com ele. Em seguida, eram oferecidas a pescadores em troca de pagamentos.

Ele também teria mantido uma indígena presa no quarto de uma pousada da cidade, sob graves ameaças, também para exploração sexual.

Segundo a delegada Vanessa Varela, informou que as investigações começaram a partir da denúncia de um morador que procurou a delegacia da PF na cidade, sobre a atuação do criminoso na frente das escolas.

“No decorrer da investigação foram descobertos fortes indícios que ele e outros dois alvos praticavam também os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”, explicou.