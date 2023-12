Ambulantes credenciados começam a atuar no trapiche, agora organizado

Eles são responsáveis pela limpeza e recolhimento de lixo produzidos durante as vendas.

Por CAROLINA MACHADO

Os primeiros ambulantes aprovados no treinamento para atuar no Trapiche Santa Inês, na orla de Macapá, já começaram as atividades no local. A licença foi concedida pela Secretaria de Turismo (Setur), que estabeleceu áreas delimitadas e regras de manutenção para eles.

Trabalhadora do comércio autônomo há 13 anos, Maria de Nazaré, de 62 anos, comemorou sua licença para vender água mineral, água de coco e refrigerante no local. Ela ocupa seu espaço no Trapiche desde o dia 23 de novembro.

“Trabalhei aqui por três semanas antes de ter que credenciar. Eu não esperava ser contemplada, graças a Deus me ligaram e agora tenho meu espaço pra trabalhar”, comemorou.

Além dela, outros empreendedores foram credenciados para a venda de alimentação pronta, como vitaminas, açaí, saladas, comidas típicas, sanduíches naturais, bolos, lanches, água, doces, bombons, sorvetes, picolés, guaranás e sucos.

Os ambulantes podem comercializar seus produtos todos os dias, de 17h às 22h, sendo responsáveis pela limpeza e recolhimento de lixo produzidos durante as vendas. Em dias de programação cultural, deverão utilizar máscaras e toucas para manipular os alimentos.

A assistente social Milena Daisy, que passeava no local, achou a ideia boa para equilibrar o uso do Trapiche. Para ela, o espaço está mais organizado e limpo.

“Tem que ter fiscalização. É bom ter ambulantes aqui, todo mundo gosta de tomar uma água, comer uma batatinha. Se não der certo, tira todo mundo de novo”, comentou a assistente social Milena Daisy, que caminhava no fim de tarde.

O Trapiche Santa Inês foi inaugurado em agosto. Após ser alvo de bagunça e sujeira por visitantes que passavam pelo local de madrugada, o espaço passou a ter grades e portão na entrada. A medida foi adotada pela Setur com o objetivo de garantir a segurança das pessoas e a preservação do patrimônio.

“Venho muito aqui, até trouxe minha família pra visitar. Tem até dois guardas na entrada, a gente se sente mais à vontade pra caminhar. A minha família gostou muito”, completou Milena Daisy.