Amprev afasta servidor investigado e abre processo administrativo

Relatora foi designada para apurar situação servidor, que é processado judicialmente por prejuízo à Macapaprev

Por unanimidade, o Conselho da Amprev afastou cautelarmente, na tarde desta quinta-feira (7), o servidor José Milton Gonçalves, do cargo que exerce no Comitê de Investimentos do órgão. A decisão ocorreu durante reunião que discutiu, entre outras pautas, a recomendação do Ministério Público Estadual que pede a exoneração dele.

O afastamento deve durar até a conclusão de um processo administrativo sugerido pelo presidente da Amprev, Jocildo Lemos, e aprovado pelo colegiado. Para o presidente, processo dará oportunidade de defesa ao servidor. O conselho é formado por 15 membros de entidades que representam servidores do Estado e dos Três Poderes.

O MP afirma que José Milton, que é servidor de carreira da Amprev, está sendo processado junto com ex-gestores da Macaparev na Justiça Federal por crime contra o sistema financeiro.

Quando atuava na Macapaprev, instituto que cuida da aposentadoria dos servidores da prefeitura da capital, ele teria ajudado a aprovar um investimento que resultou num prejuízo de R$ 4 milhões.

Na Amprev, a permanência dele ou não no Comitê de Investimentos será avaliado no processo que terá como relatora a conselheira Luciane Rodrigues Vieira Oliveira, que foi escolhida por sorteio. Dentro de uma semana, ela deverá apresentar parecer que será analisado novamente pelo colegiado do conselho em reunião ainda sem data definida.

A estimativa é de que dentro de uma semana o processo administrativo seja concluído. A reunião do colegiado foi transmitida ao vivo pelo Youtube.