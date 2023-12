Amprev tem R$ 7 bilhões em reservas e planeja investimentos em 2024

APOSENTADORIA DO SERVIDORES DO AMAPÁ

Direção do instituto fez uma audiência pública nesta quarta-feira (13) para prestar contas

Por SELES NAFES

Com uma velocidade de 30 aposentadorias concedidas por mês, o Instituto de Previdência do Amapá (Amprev) ainda é um fundo novo, afinal, o Estado tem apenas 35 anos de criação. No entanto, o instituto soma mais de R$ 7 bilhões em carteiras de investimentos. O recurso está armazenado para pagar aposentadorias e pensões pelas próximas décadas. Atualmente, mais de 4,2 mil aposentadorias e pensões são pagas por mês, mas sem movimentar o dinheiro que já está guardado. Essa foi uma das informações divulgadas nesta quarta-feira (13), pela direção da Amprev, que reuniu entidades que representam os servidores para uma audiência pública de prestação de contas.