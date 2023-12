Após homicídio, suspeito é filmado correndo com a faca na mão

Crime próximo à feira do Bairro Remédios 2, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá foi rápida e conseguiu prender poucos momentos após o crime um homem acusado de matar, na tarde desta sexta-feira (1º), um detento do Iapen, no município de Santana, a 17 km de Macapá

O crime ocorreu na feira do bairro Remédios 2, na Rua Pastor Sozinho, periferia do município portuário. As imagens da vítima agonizando antes da chegada do socorro médico e do suposto assassino fugindo com a arma do crime em punho ganharam rapidamente as redes sociais e ajudaram a polícia a capturar o acusado.

Segundo informações da Polícia Militar, quando o Samu chegou ao local, Lucivaldo Miranda Marques, o Toco Preto, de 44 anos, já estava morto. Ele recebeu facadas no tórax, uma delas à altura do coração. A PM confirmou que ele era detento do regime aberto domiciliar e cumpria pena por furto qualificado.

Após as imagens ganharem as redes sociais, uma equipe da Delegacia da Infância e Juventude conseguiu prender o acusado, próximo ao Fórum de Santana. Ele foi identificado como Jones Max Pereira da Silva, de 35 anos.

O acusado foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, onde está sendo interrogado. A polícia ainda não se pronunciou oficialmente, mas o Portal SN.com apurou que vítima e autor estariam bebendo juntos e se desentenderam.