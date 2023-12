Após morte de coveiro, suspeito teria ameaçado família da vítima

Crime ocorreu durante uma bebedeira em uma área de ponte na zona sul de Macapá

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Familiares e amigos de Rafael Pereira Coelho, de 31 anos, foi assassinado com golpes de faca na noite da última quinta-feira (21), pedem justiça. Revoltado com a situação e muito emocionado, o irmão da vítima, Mateus Silva, relatou que após o suspeito ter cometido o crime, ameaçou em uma rede social matar outros membros da família.

“O Aleff, que é conhecido como Ralf, postou diversas mensagens de ameaça pra nossa família. Nós temos prints dele dizendo que ainda não tinha terminado o serviço e que ainda iria fazer isso com o restante da família”, afirmou o irmão da vítima.

A morte de Rafael, segundo Mateus Silva, aconteceu enquanto a vítima e o pai estavam bebendo com o acusado. Os três trabalhavam juntos como coveiros no Cemitério São José, localizado no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá, onde se conheceram.

“Houve um desentendimento com o meu pai e o Ralf tentou agredir o meu pai, que tem 72 anos, e o meu irmão não deixou. Nesse momento, ele [o Ralf] correu, se armou com a faca e aí o meu irmão tentou fugir dele em uma bicicleta, mas ele alcançou o meu irmão e desferiu as facadas nele, que foram fatais”, relatou.

O suspeito, segundo Mateus, já havia agredido o pai da vítima uma vez e já foi preso por conta disso. Ele acrescentou que Ralf agride os próprios pais e que após o crime tentou matar o próprio irmão, que soube do assassinato.

“Isso aí já mostra o caráter dele. Queremos justiça, porque foi uma tragédia que não pode ficar impune. Ele tem que pagar por isso. Por isso a gente pede que a justiça seja feita e que o clamor da família seja atendido”, declarou.

O crime

O assassinato de Rafael Coelho ocorreu por volta das 21h em uma área de pontes, com acesso pela Rua Paraná, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Após sofrer os golpes de facão, a vítima chegou a ser levada por familiares ao Hospital de Emergências. No local, os médicos tentaram drenar o sangue do pulmão da vítima, mas, Rafael não resistiu. O óbito foi confirmado por volta das 22h.

O suspeito ainda está foragido e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (Decipe).