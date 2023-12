Árvores antigas ameaçam cair, alerta Defesa Civil

Chuva com ventos fortes que caiu na última semana derrubou 15 árvores na capital do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Chuvas e ventos intensos ainda podem trazer transtornos como quedas de árvores e postes, alagamentos e destelhamento de residências em Macapá, durante o ‘inverno amazônico’. Com cerca de 15 árvores caídas na última semana, a Defesa Civil do município alertou nas redes sociais que novas ocorrências podem acontecer, divulgou orientações para prevenir acidentes e prejuízos e disponibilizou contato para assistência.

As árvores podem tombar quando houver a incidência de ventos fortes com chuvas, pelo solo ficar encharcado, segundo o órgão. Por isso, a orientação é que motoristas evitem estacionar em baixo delas e que moradores entrem em contato com a Defesa Civil para as primeiras ações se tiverem danos materiais pelas quedas.

“Às vezes temos chuvas acima da média. As nossas árvores são bem antigas e temos o problema de podas irregulares. Ao longo do tempo algumas podas deixaram as árvores com desequilíbrio e no período chuvoso os galhos pesam. Quando a população liga podemos fazer o primeiro atendimento para colocar a cidade dentro da normalidade o mais rápido possível”, explicou Aldair Santos, coordenador da Defesa Civil de Macapá.

A zona sul de Macapá é uma das mais afetadas pelos eventos climáticos, como alagamentos, por possuir mais áreas de ressaca e canais. De acordo com o coordenador, o plano de assistência emergencial de prevenção é elaborado em conjunto com as secretarias municipais da Zeladoria Urbana, Obras e Assistência Social, para adoção dos procedimentos adequados a cada ocorrência.

“A população tem que ter cuidado quando houver áreas alagadas, principalmente com crianças e idosos. A água pode estar contaminada e também pode ter animais peconhentos. Além disso, a população precisa colaborar. Não descartar lixo de forma incorreta, para que o recolhimento seja feito corretamente. Assim podemos ter um período invernoso com um pouco mais de tranquilidade”, reforçou Aldair.

Primeiras ações

Caso uma residência seja afetada por queda de árvores e postes o morador deve, inicialmente, impedir que pessoas curiosas, crianças e animais se aproximem do local, pelo risco de condução elétrica, alerta o órgão. A partir disso, deve ligar para a Defesa Civil municipal a qualquer momento no telefone 24h (96) 3242-1770, bem como para a companhia de eletricidade para desligamento da rede e para o Corpo de Bombeiros.

Além disso, em caso de chuvas fortes, os condutores de veículos devem diminuir a velocidade, acender o pisca-alerta e parar nos acostamentos até a chuva passar.

Previsão de chuvas

As chuvas desta semana ocorrem com mais intensidade nos municípios do centro ao norte do Amapá, segundo o boletim meteorológico do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa). Na capital as chuvas podem ser leves a fracas, com ventos de até 49 km por hora.

“Normalmente os alertas de intensidade são acompanhados pelo Iepa, que orienta as defesas civil estadual e municipais sobre a veracidade e indicadores de intensidade em várias plataformas”, informou o meteorologista Jefferson Vilhena.