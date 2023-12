Asfaltado, Marabaixo II dá adeus à lama

Pavimentação teve investimento de R$ 3,3 milhões na zona oeste de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Moradores do Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá, viram pela primeira vez suas ruas asfaltadas. Sete vias, com 2,2 km no total, receberam serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.

O sentimento de vitória pela mudança na paisagem dominou a professora Adriana Maciel, moradora da Avenida 8 há 23 anos. De acordo com ela, os projetos sociais do bairro poderão ser feitos com mais segurança daqui em diante.

“Minha mãe faz a chegada do Papai Noel com um Natal Solidário para as crianças. Nesse ano, com a graça de Deus, tivemos a oportunidade de fazer essa programação em um local enxuto, sem lama, sem as crianças se sujarem. Então, isso a gente agradece”, declarou a professora, que contou, também, o sofrimento que os moradores passavam com lama e alagamentos.

Com investimento de quase R$ 3,3 milhões do Tesouro Municipal, as Ruas 1, 2 e as Avenidas 8, 9, 10 e 11 receberam a obra. Ainda serão executados serviços de drenagem superficial, que compreende ao meio-fio e a sarjeta, segundo a secretaria de obras do município.

A capital do Amapá já possui mais de 180 km de pavimentação entre asfalto e bloquetes, de acordo com o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

“Estamos executando, também, pavimentação no Marabaixo III e em bloquete no IV. É uma reivindicação da comunidade. As pessoas agora deixam de estar na poeira no verão e na lama agora no início do inverno”, comentou o gestor.