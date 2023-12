Assaltantes fazem reféns em Santana

Polícia Militar do Amapá está no local e negocia a liberação dos reféns.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia do Amapá negocia com pelo menos 2 assaltantes que fizeram reféns e balearam duas vítimas durante uma tentativa de roubo a um depósito de cargas de uma empresa de navegação, dona dos navios Ana Beatriz, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

O empreendimento fica, atrás do Mercado Municipal. As primeiras informações dão conta de que dois infratores armados estariam no interior do estabelecimento com 4 pessoas reféns.

Antes disso, os criminosos teriam baleado duas pessoas, uma mulher, funcionária da empresa, e um cliente. As vítimas foram socorridas ao Hospital estadual de Santana.

O local foi isolado para os procedimentos de gerenciamento de crise.