Assembleia renova parcerias com 5 entidades que fazem trabalhos sociais no AP

A presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap), Alliny Serrão (UB), anunciou a renovação dos termos de auxílio financeiro para cinco entidades beneficentes do Estado. A Fazenda da Esperança, a Casa da Hospitalidade (localizada em Santana), o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (mantido pelos frades Capuchinhos), a Casa Lar Bethânia e a Associação Casa Padre Luigi Brusadelli foram as entidades contempladas.

Os recursos repassados pelo Legislativo serão direcionados ao custeio das instituições e à cobertura das despesas do projeto “Caminhando Juntos para uma Vida Melhor”. Alliny enfatizou a importância do trabalho dessas instituições, destacando o papel crucial no resgate da vida de 57 acolhidos, originários dos municípios do Amapá e do vizinho Estado do Pará, proporcionando-lhes a esperança de uma vida digna.

A presidente também lançou um desafio para o próximo ano: buscar, em parceria com os prefeitos dos 16 municípios, recursos destinados às entidades filantrópicas, com foco especial na Associação Casa Padre Luigi Brusadelli. Nesse sentido, convocou o deputado Jory Oeiras para unir esforços nessa causa.

Fundada em 1988 em Santana, a Associação Casa Padre Luigi Brusadelli oferece abrigo a adultos, especialmente idosos dependentes, em situação de debilidade permanente ou temporária. A entidade visa suprir as necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde, cuidados pessoais, convivência familiar e proteção contra riscos à integridade física e moral.

O vice-presidente da Casa, Edson Barbosa, apontou a questão financeira como principal desafio, destacando a atual equipe composta por 32 funcionários, incluindo três voluntários.

Rubiane Pereira, empresária e assistente social, compartilhou sua experiência como coordenadora voluntária, expressando gratidão pela cura após um diagnóstico de câncer de Leucemia aguda aos 14 anos. “É gratificante colocar em prática o que Deus nos pede, que é ajudar o próximo”, ressaltou a voluntária.

Léa Soryana, coordenadora Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, elogiou a iniciativa da presidente da Alap, deputada Alliny Serrão, destacando a importância da assistência a instituições filantrópicas em Santana. “Gratidão é a palavra para esse ato de hoje”, comentou, incentivando as pessoas a dedicarem tempo para estar com os idosos.

Além da presidente Alliny Serrão (União), estiveram presentes na solenidade o deputado Jory Oeiras (PP), o presidente da Associação Jocinaldo Nogueira Borges, o vice-presidente Edson Barbosa Santana, a coordenadora Municipal de Políticas Públicas para Mulheres Léa Soryana (representando o prefeito de Santana, Bala Rocha) e Rubiane Pereira, coordenadora voluntária da associação.