Atração do aniversário de Santana, Remada do Forte segue com inscrições abertas

Programação esportiva irá ocorrer no Igarapé da Fortaleza, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os amantes de esportes aquáticos terão, no próximo domingo (10), a chance de se aventurar nas águas do Igarapé da Fortaleza, com a Remada do Forte, uma das atrações do aniversário do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Stand up paddle (Sup) prancha, caiaque, natação e corrida de rabeta fazem parte das modalidades. Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas para os esportes que possuem forte característica com o turismo local. Podem participar atletas profissionais e amadores a partir de 12 anos.

Ainda em fase de difusão, o Stand up paddle, o sup ou popularmente conhecido pela pratica de ficar pé em cima de uma prancha, já possui inúmeros adeptos no estado. Este ano será a 4º edição da Remada do Forte.

Ansioso, Arthur Costa participou da escola de remo, um projeto que faz parte da programação que ensina a praticar modalidades como: sup e caiaque. O garoto de 12 anos, diz que se preparou para a disputa e pretende não fazer feio.

“Eu participei da aula teórica e pratica. Sinto que mesmo com o pouco tempo, consigo participar de provas. Espero não fazer feio e quem sabe ficar entre os três primeiros colocados”, afirmou.

Até esta terça-feira, (5), 68 pessoas haviam se inscrito para natação, 24 para sup e 14 para o caiaque. Nenhuma pessoa havia se inscrito na modalidade rabeta. As inscrições prosseguem até se esgotarem o número de vagas.

“A expectativa é que todas as vagas encerrem até na sexta-feira. Todo o aparato de segurança está sendo preparado para que não tenhamos problemas”, afirmou Adilson Costa, membro da comissão organizadora. A programação inicia por volta de 7h.