Avenida Santana é interditada para retirada de imagem da padroeira

Além da troca da estátua, o trânsito na Avenida Santana será parcialmente interditado para obras de revitalização no canteiro central.

Da REDAÇÃO

Principal símbolo do município, a imagem da Padroeira de Santana, a 17 km de Macapá, será substituída por uma nova. A estátua antiga será retirada neste domingo (3).

Para isto, o trânsito será parcialmente interditado no entorno. Os fluxos nas pistas da Avenida Santana no sentido Área Portuária/Paraíso, assim como a pista da Rodovia Duca Serra no sentido Avenida Santana serão interrompidos. Os serviços serão executados entre 9h e 17h.

De acordo com o secretário adjunto de Obras, Elson Monteiro, a retirada da imagem da santa será realizada para viabilizar a obra de revitalização do canteiro central.

A nova imagem já está pronta, mas só será instalada quando as obras de revitalização do canteiro central da Avenida Santana forem concluídas. Já a estátua antiga terá um novo destino, revelou o prefeito da cidade, Bala Rocha (PP).

“Foi um entendimento que foi feito entre a prefeitura e as lideranças da Igreja Católica no estado do Amapá e aqui em Santana. A atual imagem será restaurada e depois levada para a Ilha de Santa Ana. Vai ser preparado um pedestal novo para receber a nova imagem de Santa Ana muito em breve”, confirmou o prefeito.