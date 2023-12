Barões da Pisadinha farão show da virada em Macapá

Artistas são sensação na internet.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE) confirmou que o show da virada no Réveillon será com a banda sensação Barões da Pisadinha, no dia 31 de dezembro.

A programação do último mês do ano inicia no dia 13 com Cantata Natalina e show nacional Padre Fábio de Melo, na Praça Santuário de Fátima. O cronograma inclui ainda a aparelhagem de som Super Pop e a famosa banda de axé Chiclete com Banana.

Além das atrações nacionais, mais de 150 artistas locais vão compor a programação, que vai além do entretenimento, geram oportunidades de renda extra aos empreendedores. Confira:

Programação

13 de dezembro

Natal Luz, Cantata Natalina dos Servidores da PMM

Show nacional Padre Fábio de Melo

Local: Praça Santuário de Fátima

22 de dezembro

Chegada do Papai Noel

Local: Orla e Mercado Central

29 de dezembro

Réveillon da Cidade

Atração nacional: Super Pop Live

Local: Praça do Barão

30 de dezembro

Chiclete com Banana

Local: Orla da Macapá

31 de dezembro

Os Barões da Pisadinha

Local: Orla de Macapá