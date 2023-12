Bebê de 2 meses morre após moto colidir com tronco de árvore na pista

Acidente ocorreu no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Uma criança de apenas 2 meses de vida morreu após um acidente de trânsito com seus pais. A motocicleta em que a família estava colidiu com um pedaço de tronco de árvore que estava na pista escura. O local não tem iluminação pública.

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18), por volta de 2h30, na Avenida Bosque, Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

De acordo com o tenente Francysco, do Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM, a mãe da bebê informou que a criança passou mal e os pais decidiram levá-la ao quartel do Corpo de Bombeiros na Duca Serra, para pedir socorro.

No trajeto, a moto colidiu com o tronco de madeira. Quando o condutor percebeu o obstáculo, não teve mais tempo de desviar. Todos foram arremessados. A criança saiu dos braços da mãe.

Eles foram socorridos por populares e levados ao Hospital de Emergência, onde foi constatado o óbito do bebê.

“Então não dá para dizer se a criança veio ao óbito pelo acidente ou já estava anteriormente morta. Não dá para saber, só o legista vai poder definir isso, mas não pode dizer que foi devido à causa do acidente”, destacou o tenente.

No hospital, a polícia também constatou que o condutor da moto, pai da criança, estava irregular. Apesar dele ser habilitado para carros e até veículos de carga – categoria D –, ele não possuía autorização para conduzir motocicleta – categoria A.

Além disso, havia um mandado de prisão contra ele por pensão alimentícia. Ele foi preso.