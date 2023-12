Cadeirantes ganham ônibus adaptado

Agora eles terão maior conforto para ir aos treinos de basquete sobre duas rodas e outras ações sociais.

Por IAGO FONSECA

“Agora estamos com pernas novas”, brincou Rogério Santos, presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Amapá (ADFAP), ao receber a doação de um ônibus adaptado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP).

A entrega foi realizada em frente ao Palácio do Setentrião, no centro de Macapá. O veículo, que era utilizado pelo Detran para ações da Lei Seca, foi completamente adaptado com elevador, espaço para cadeiras de rodas e compressor para calibragem de pneus.

“Quando a nossa diretoria entrou o propósito foi trabalhar em cima de projetos sociais e tentar revitalizar o nosso prédio e a possibilidade da gente conseguir um ônibus, tendo em vista que o nosso estava todo sucateado, todo depredado”, explicou Rogério.

A doação foi mobilizada pelo Detran depois da constatação de que o ônibus da associação, que já possui mais de 15 anos, não teria condições de trafegar.

“Agora teremos conforto para ir aos treinos de basquete, para as nossas ações de doações de cadeiras de rodas e, cestas básicas. Também pretendemos reativar nossa parceria com as escolas de samba”, concluiu o representante.

Para o diretor do Detran, Rorinaldo Gonçalves, o ônibus atenderá, principalmente, os atletas que participam de campeonatos nacionais e dependem do transporte para treinar.

“Com isso terão dignidade, acessibilidade, um ônibus totalmente adaptado com um mecanismo que possa facilitar o deslocamento, dessa forma a gente garante que eles participem dos eventos deles com dignidade. Vejo hoje a felicidade não só no rosto do pessoal da associação, mas também no pessoal do Detran que conseguiu cumprir e atender essa demanda.