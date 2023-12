Câmara suspende julgamento de prefeito de Oiapoque

Decisão foi motivada por problemas com a internet. Sessão foi remarcada para o dia 5 de janeiro

Por SELES NAFES

Por um dos motivos mais improváveis, o julgamento do prefeito Breno Almeida (PRTB), na Câmara Municipal de Oiapoque (590 km de Macapá), foi suspenso ontem à noite (22). A decisão foi do presidente da CMO, vereador Ueslei Teles (SD), que alegou instabilidade do sinal de internet.

A sessão de julgamento do parecer final da comissão processante que investigou irregularidades na gestão do prefeito de Oiapoque começou às 19h. Houve pronunciamento de parlamentares, mas a defesa oral, que seria realizada por vídeo conferência, acabou não acontecendo por problemas com a estabilidade do sinal de internet.

O presidente Ueslei Teles que, segundo alguns parlamentares poderia ter adiado a sessão por alguns instantes ou remarcado para o dia seguinte, decidiu marcar uma nova reunião somente em 5 de janeiro. O próprio presidente tinha convocado a sessão de ontem por meio de edital.

A Câmara de Oiapoque tem 11 parlamentares. O parecer final da comissão processante, que recomenda a cassação do prefeito por crime de responsabilidade, foi aprovada por 2 a 1 com voto de minerva do presidente após um empate.

Breno Almeida continua afastado por cargo por decisão da justiça federal, no inquérito da Polícia Federal que investiga as obras de urbanização da Avenida Barão do Rio Branco, a principal via da cidade.

Contudo, o relatório da comissão processante inclui 12 irregularidades, entre elas a retenção de descontos do INSS e falta de prestação de contas de 2021 e 2022.